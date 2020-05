NAPOLI CALCIO NEWS – Stando a quanto riporta quest’oggi il noto quotidiano Il Mattino, ormai, il Napoli se n’è già fatto una ragione: José Maria Callejon, da sette anni in maglia azzurra, non rinnoverà il contratto con la società partenopea. Anzi, la dirigenza avrebbe già stilato delle soluzioni per sostituire il numero 7, opera non semplice visto quanto ha fatto lo spagnolo con la casacca azzurra. Tre nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, ma anche tante soluzioni interne al club. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

NAPOLI CALCIO NEWS, L’ADDIO DI CALLEJON È ORMAI PROSSIMO

“L’avventura dello spagnolo in azzurro è da considerare al capolinea. In scadenza di contratto al 30 giugno, sul rinnovo è tutto fermo da tempo, non ci sono stati più incontri con il suo agente Quilon: i segnali sono sempre più quelli di un suo addio al termine della stagione, a meno di colpi di scena dell’ultima ora“.

“Per Callejon, che a febbraio compirà 34 anni, probabile il ritorno in Spagna: Valencia e Siviglia in testa alla corsa per assicurarsi l’esterno d’attacco che riesce a ricoprire più ruoli e ha nella duttilità una delle sue migliori qualità“.

“Un addio che proseguirebbe il processo di rinnovamento già cominciato dal Napoli a gennaio con gli acquisti del giovane difensore Rrahmani dal Verona e di Petagna dalla SPAL. Tra i movimenti in entrata e in uscita si abbasserà infatti l’età media del gruppo azzurro nella prossima stagione“.

CALCIOMERCATO NAPOLI, COME VERRÀ SOSTITUITO CALLEJON?

“Il club azzurro da tempo sta sondando diversi profili, anche se la priorità del prossimo mercato sarà rappresentata dai rinnovi, poi si valuteranno le possibili cessioni prima di piazzare altri colpi in entrata. In organico ci sono già Insigne, Lozano e Politano (acquistato a gennaio) e Ounas che torna al Napoli, visto che il Nizza non ha fatto scattare l’opzione di riscatto“.

Everton (24), ala del Gremio e della nazionale brasiliana

“Sotto osservazione del club azzurro: il brasiliano Everton Soares del Gremio, 24 anni (Secondo Globe Esporte, i brasiliani lo valutano 30 milioni e oltre al Napoli sono interessate a lui anche l’Everton di Ancelotti e il Borussia Dortmund); in Europa, sotto osservazione Rashica del Werder Brema, kosovaro, 23 anni; e, da tempo, Boga del Sassuolo, francese naturalizzato ivoriano, 23 anni: su di lui c’è anche il Milan“.