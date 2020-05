ULTIMISSIME MERCATO NAPOLI – Nuovi importanti aggiornamenti circa il futuro di Everton Soares, l’attaccante brasiliano che tanto piace al Napoli. Nelle scorse ore si è parlato tanto della valutazione del calciatore che, secondo Globo Esporte, ora ha invece ha una cifra ben precisa: 30 milioni di euro. Il prezzo di Everton è anche ribassato rispetto allo scorso anno, quando il Gremio chiedeva almeno 40 milioni di euro. Questo a causa della crisi economica dovuta al Coronavirus.

Ultimissime mercato Napoli, su Everton Soares anche l’interesse dell’Everton di Ancelotti

Sempre i colleghi brasiliano fanno sapere che il Napoli, seppur interessato, non ha mosso passi concreti per il suo acquisto e gli ultimi contatti con il Gremio risalgono ad oltre un mese fa. Oltre ai partenopei e al Borussia Dortmund, pare che l’Everton di Ancelotti si sia interessato ad Everton. L’ex tecnico del Napoli avrebbe già effettuato qualche telefonata per sondare la disponibilità del calciatore. Lo status di extracomunitario al momento frena il Napoli: la società azzurra, infatti, dovrebbe prima liberare qualche casella.