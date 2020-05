Milot Rashica ritorna in auge. Il Napoli non l’ha mai realmente abbandonato, ma con cadenza torna ad alzare le antenne sull’attaccante del Werder Brema. Già quando agiva con la maglia del Vitesse, in Olanda, il Napoli lo seguiva. In Germania, si sta consacrando. In Eredivisie, però, valeva una cifra intorno agli 8 milioni. Oggi, per acquistarlo, ne serviranno molti di più.

MILOT RASHICA AL NAPOLI

Secondo quanto rivela Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte con Raffaele Auriemma, sul suo sito, il Napoli sarebbe seriamente tornato alla carica. Cristiano Giuntoli starebbe provando ad acquistarlo dal Werder e si vociferano anche le prime cifre. Gli azzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto 30 milioni. Una cifra che si avvicina ai 38 milioni della clausola rescissoria.

Che tipo di calciatore è Rashica? Si tratta di un jolly offensivo, che ha modificato il suo modo di giocare con il passaggio in Bundesliga. Non è più solo un esterno, la maturità (è un classe ’96) acquisita gli ha consentito di diventare un vero e proprio tuttofare del reparto offensivo.

RASHICA WERDER BREMA

Ne ha risentito positivamente anche il suo bottino: tra Bundesliga e Coppa, 25 partite, 10 goal e 5 assist. Un bottino niente male per un calciatore che non è una prima punta di ruolo. Anche se, all’occorrenza, può ricoprire anche quel ruolo. Per natura gioca alto a sinistra: sarebbe un obiettivo di mercato assimilabile ad Everton, con meno fantasia però del brasiliano.

La storia in nazionale di Milot Rashica è particolare. Dopo aver svolto tutta la trafila a livello giovanile con l’Albania, giocando anche 2 partite con la nazionale maggiore, ha scelto di indossare la casacca del Kosovo. Ha già collezionato 27 presenze e 4 reti.