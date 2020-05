EVERTON NAPOLI – Molte sono le voci di mercato circa un possibile interessamento degli azzurri per Everton del Gremio. Nella giornata di ieri sembrava che la pista si fosse raffreddata, in serata è arrivata invece la conferma del prosieguo della trattativa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rincalza la dose e parla addirittura di una trattativa ufficialmente aperta.

Everton Napoli, la strategia di ADL

Per prima cosa De Laurentiis ha avvisato il Gremio, poi ha sondato il calciatore ed ha cercato di capire la situazione legata al suo cartellino: “è stato tracciato un solco per potersi poi definitivamente lanciare in un affare che non può essere considerato chiuso, ma che è ufficialmente aperto”.

Alfredo Pedullà commenta la trattativa che vedrebbe Everton del Gremio in azzurro. Solo qualche ora fa, Carlo Alvino aveva raffreddato gli animi rivelando una rinuncia del Napoli a seguire la pista, perché l’operazione si sarebbe rivelata più complicata del previsto. Tuttavia, l’esperto di mercato apre ancora a qualche spiraglio su Sportitalia:

“Matheus Enrique? Questo ragazzo immagino sia extracomunitario, come Osimhen, Everton. Sotto questo punto di vista credo siano troppi gli extracomunitari. Su Everton c’è un po’ di millantato dal Brasile: agli azzurri piace ma da lì stanno spingendo come se il Napoli dovesse presentare l’offerta per chiudere ma non è cosi”.