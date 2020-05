Milik è irritato, Repubblica: scalpita per andarsene. Il Napoli fissa il prezzo

Il futuro di Arek Milik sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il polacco vuole cambiare aria e non è rimasto contento a sapere che il club cercava un altro attaccante. A raccontare tutti i retroscena l’edizione odierna di Repubblica.

Allergico al ruolo di comprimario, non gli va a genio la prospettiva di sentirsi in discussione. Della situazione sono al corrente da tempo Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. Il presidente ha provato invano a imbastire una trattativa con l’ex bomber dell’Ajax, inutili le rassicurazioni del tecnico calabrese, che non sono bastate a evitare la rottura.

Milik ha deciso di cambiare aria e dopo la conferma di Mertens scalpita per andarsene. Il centravanti è convinto di aver chiuso la sua avventura nel Napoli e a tal proposito si era impuntato sulla richiesta di un ingaggio da top player (4.5 milioni a stagione), con l’intenzione di scoraggiare De Laurentiis.

La situazione si è fatta subito tesa la scorsa estate, quando il Napoli ha iniziato a corteggiare Icardi. A quel tempo il polacco l’aveva presa molto male. Al club azzurro non è piaciuta la mancanza di riconoscenza da parte del giocatore, atteso e coccolato dopo i gravi infortuni alle ginocchia che gli hanno fatto perdere un paio di stagioni.

Il Napoli pensa in tutta calma a sostituirlo, si parte da una base di 50 mln.