Petagna, l’agente: “Andrea non vede l’ora di vestire la maglia azzurra: sono arrivate tante offerte, Giuntoli ha sempre rifiutato”

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’agente di Andrea Petagna, Giuseppe Riso, ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” nel corso del programma radiofonico !Radio Goal!. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Andrea è pronto per il grande salto?

“Andrea è abituato a stare in grandi squadre perché comunque è cresciuto nel Milan, quindi sa già che aria si respiri, ed anche in Europa si è fatto valere”.

Chi lo ha voluto nel Napoli?

“Sia Rino che Giuntoli, dato che lavorano gomito a gomito. Cristiano è uno dei direttori sportivi più bravi d’Europa e gli stanno già arrivando offerte per Andrea, non solo dall’Italia ma anche da tutta Europa, che lui sta rifiutando”.

Andrea sarà l’attaccante del Napoli?

“Andrea non vede l’ora di vestire la maglia del Napoli. Ieri è stato il primo a mandarmi il messaggio sul rinnovo di Mertens. Lui è molto molto felice”.

Si potrebbe riproporre un’accoppiata come Papu-Petagna a Bergamo, con Mertens-Petagna a Napoli?

“L’ho pensato, però per me sanno fare tutti e due tutto, gol e assist. Per me oggi Mertens è un giocatore straordinario ed Andrea può imparare tanto da lui“.

Allan all’Inter e Sensi al Napoli, che mi dici?

“Questi rumors non mi sono arrivati, non ci sono riscontri”.