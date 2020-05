Koulibaly PSG – Ma davvero Kalidou Koulibaly andrà al Paris Saint-Germain? È una notizia senza risposta. Per due motivi, su tutti: bisogna aspettare l’evoluzione dei campionati (e la loro conclusione) e valutare le altre situazioni in uscita da casa Napoli. Su KK il PSG c’è, è forte ormai da tempo, forte del suo patrimonio, a discapito di un campionato tutt’altro che allenante. Ma i soldi son pur sempre soldi, e il PSG ne ha.

Ha, soprattutto, il bisogno di trovare un dopo Thiago Silva, che il brasiliano rinnovi o meno. Da Parigi, però, allontanano l’ipotesi di un Koulibaly sotto la Tour Eiffel. Non si farà, secondo quanto scrive il quotidiano Le Parisien.

KOULIBALY PSG, NIENTE DA FARE

Il principale organo di stampa parigina sostiene che le pretese del Napoli siano troppo alte per il PSG. Sì ad una cifra intorno ai 50 milioni, non i 90 richiesti dal Napoli. Per la cifra ipotizzata dai colleghi transalpini, però, il Napoli probabilmente non si siederebbe neanche ad un tavolo.

Koulibaly aveva acquistato un appartamento a Parigi, nel cuore della città. Una casa lussuosa, che, secondo il suo ex procuratore Bruno Satin, riguardava semplicemente interessi economici nel mercato immobiliare. Niente da vedere con le notizie di mercato. Troverebbe conferma la versione del quotidiano Le Parisien. Secondo l’organo di stampa Koulibaly sarebbe molto più vicino alla Premier League che alla Francia.

KOULIBALY MANCHESTER UNITED

A Manchester, per esempio. Sponda United? Di sicuro piace alla leggenda dei Red Devils Rio Ferdinand: durante un’intervista alla BBC per il programma Savage Social, Ferdinand ha consigliato al Manchester United proprio l’acquisto del centrale del Napoli. Quello di Koulibaly è stato il primo nome per migliorare il club inglese, nell’elenco ci sono anche Sancho del Borussia Dortmund e Saul Niguez dell’Atletico Madrid.