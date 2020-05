OSIMHEN NAPOLI – Il calciomercato del Napoli è in continuo movimento. Tra rinnovi, acquisti e cessioni, il d.s. Giuntoli lavora costantemente per cercare i rinforzi migliori da mettere a disposizione di mister Gennaro Gattuso.

Uno dei calciatori in uscita è certamente Arek Milik, che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza del 2021. Ecco perché il Napoli si sta guardando intorno per cercare il profilo giusto per sostituire il polacco, ormai in partenza.

LEGGI ANCHE: Pres. Gremio: “Everton Soares al Napoli? Non è vero, non è arrivata nessuna offerta per il suo cartellino”

Osimhen Napoli, per l’attacco spunta il calciatore del Lille

Con il rinnovo di Mertens ormai vicino, l’obiettivo è affiancare al belga un attaccante di prospettiva. Il nome nuovo arriva dalla Francia. Infatti, secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su Sportitalia, i partenopei sono interessati a Victor Osimhen. L’attaccante del Lille ha disputato un’ottima stagione realizzando 18 gol e 6 assist in 38 presenze stagionali tra campionato e coppe.

Il Lille ha acquistato il nigeriano classe ’98 per 12 milioni di euro dai belgi del Charleroi. L’attaccante ha più che triplicato la sua valutazione: il Lille infatti chiede non meno di 45 milioni di euro per la cessione.

LEGGI ANCHE: Chiariello sicuro : “Gattuso ha dato il via libera alla cessione di 4 azzurri”