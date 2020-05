Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Jr., ha parlato ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” parlando delle voci riguardanti un’offerta del Napoli per Everton. Ecco quanto evidenziato:

“Un’offerta del Napoli da 25 milioni per Everton Soares? Ancora una volta, mi trovo costretto a dire che non è la verità. Al Gremio non è arrivata fino a questo momento nessuna offerta per l’acquisto del cartellino di Everton“.