FORNALS NAPOLI – Non si conosce ancora il futuro di Allan, forse con Ancelotti, ma il Napoli insegue ugualmente giovani talenti per arricchire il centrocampo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che nel taccuino di Giuntoli ci sono identikit che piacciono non poco al club.

EREDE ALLAN: TORNA IDEA FORNALS

Ecco quanto si legge nell’edizione odierna del quotidiano. “Il Napoli non dimentica e, per esempio, Pablo Fornals, spagnolo che un anno fa è andato al West Ham. Nel suo piccolo rappresenta un rimpianto: l’idea rimane lì, da considerare, nonostante adesso sia più complicato trattare, perché con gli inglesi è così che va. In Olanda c’è materia grigia a sufficienza e ci sono muscoli in abbondanza: Teun Koopmeiners, dell’Az Alkmaar, uno che sa fare il centrale ma anche l’ interno, viene considerato calciatore di livello”.