Spadafora: “I calciatori mi scrivono, hanno paura”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, tramite Facebook ha parlato delle preoccupazioni dei calciatori riguardanti la ripresa della stagione: “I calciatori mi scrivono le loro preoccupazioni, hanno paura. Non possiamo stabilire una data certa in questo momento, inviterei tutti a non dire che stiamo facendo caos, ci stiamo muovendo con molta prudenza”.

Infine, Spadafora ha voluto chiedere pazienza: “Da fuori sono tutti scienziati, calciatori e arbitri. Io dico di fare meno i fenomeni. Bisogna ascoltare chi ne sa più di noi e poi assumersi le proprie responsabilità. Il mondo del calcio non deciderà in autonomia”