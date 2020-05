La Campania non firma l’accordo con il Governo: niente riapertura il 3 giugno

Nessun accordo tra la Campania e il Governo. Lo ha rivelato Vincenzo De Luca, in diretta su Rai 3 per Mezz’ora in più con Lucia Annunziata:

“Dal 3 giugno ho sentito, anche ieri sera dal premier, liberi tutti. Io ragionerò il 2 giugno per capire a che punto è il contagio, ma che significa liberi tutti se abbiamo ancora curve epidemiologiche alte in alcune parti dell’Italia”.

De Luca si riferisce all’accordo siglato dalla Conferenza delle Regioni con lo Stato Centrale. La Campania, però, non ha firmato: “Non abbiamo firmato l’intesa con il governo. Perché su alcune norme di sicurezza generale credo debba pronunciasi il ministero della Salute e non possibile che il governo e il ministro scarichino opportunisticamente sulle regioni”.

Nessuna riapertura dei confini regionali, per ora, il 3 giugno. Se la curva epidemiologica dovesse scendere ulteriormente, De Luca sarebbe pronto – come ha dichiarato – a rivedere la decisione.