MeritiamoUnFinaleDiverso, hashtag dei tifosi del Napoli per convincere Mertens

La notizia dell’interessamento dell’Inter verso Dries Mertens ha fatto sicuramente sobbalzare tutti tifosi del Napoli. Il giocatore ha passato molti anni con la maglia azzurra ed è entrato ormai nei cuori dei tifosi che lo hanno ribattezzato “Ciro“. Nessuno penserebbe di vederlo con una maglia diversa.

Nonostante ciò, il giocatore ancora non ne vuole sapere del rinnovo con la squadra ma i tifosi non si arrendono. E’ partito su Instagram l’hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso dove i tifosi cercano di richiamare l’attenzione del giocatore belga per convincerlo a restare. L’iniziativa consiste nel scrivere un post taggando il profilo di Mertens e l’haghtag ha già raggiunto una quarantina di post in pochi minuti.

