Riparte la Bundesliga, le squadre entrano separate: guardate come si sta in panchina!

È ufficialmente ripreso il calcio in Germania. Il pallone ha ripreso a girare in Bundesliga, dove sono state prese tutte le precauzioni del caso.

Le squadre sono infatti entrate in campo in due momenti separati e ai calciatori non è stato permesso di salutarsi con la consueta stretta di mano. Tutti i componenti della panchina devono indossare la mascherina, solo chi è in campo ha il permesso di non utilizzarla.

ECCO LE FOTO: