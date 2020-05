Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte sulla situazione Mertens:

“Non c’è stato nessuno scambio di documenti tra Mertens e l’Inter perché Mertens, di fatto, non ha ancora deciso.

C’è anche il Chelsea, che potrebbe offrire anche più dell’Inter. La vicenda multe pesa ancora, il fatto che non si torni in campo e che gli stipendi restino in sospeso incide sulla situazione”.