Vaccino Coronavirus, l’Agenzia europea del farmaco rivela: “Nel migliore dei casi sarà pronto tra un anno”

Il responsabile dell’Ema (agenzia europea del farmaco), per le minacce alla salute biologica e la strategia dei vaccini, Marco Cavaleri, ha parlato durante una conferenza stampa video chiarendo i tempi che occorreranno per il vaccino del Covid19. Ecco quanto evidenziato:

“Un vaccino per il coronavirus pronto in un anno. Siamo in grado di vedere, se tutto procede come previsto, che alcuni vaccini potrebbero essere pronti per l’approvazione tra un anno. Queste sono solo previsioni basate su ciò che stiamo vedendo. Ma ancora una volta devo sottolineare che questo è uno scenario nel migliore dei casi, sappiamo che non tutti i vaccini che entrano in sviluppo poi arrivano all’autorizzazione. Sappiamo anche che potrebbero esserci ritardi”.