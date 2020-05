Buone notizie per il Napoli. I calciatori e tutto lo staff si sono sottoposti nella giornata di martedì al terzo giro di tamponi, effettuati nel giro di una settimana.

Poco fa – riporta calciomercato.it – sono arrivati gli esiti. I tamponi sono risultati tutti negativi, per cui si va avanti per questa settimana senza problemi con gli allenamenti individuali facoltativi.