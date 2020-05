Galli smentito, il “metodo Ascierto” funziona e arriva in Parlamento europeo!

METODO ASCIERTO – Arriva in Parlamento europeo la “cura Ascierto” contro il Covid 19. Giovedì 14 marzo – riporta Corriere.it -, il Parlamento in seduta plenaria ascolterà la relazione dell’europarlamentare Fulvio Martusciello.

È stato il Partito popolare europeo a scegliere Martusciello per relazionare sui risultati dell’utilizzo del Tocilizumab, mentre dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, arrivano dati molto confortanti sull’efficacia del metodo di cura messo a punto dall’oncologo del Pascale in collaborazione con i medici del Cotugno. “Illustrerò i risultati ottenuti dal professor Ascierto dando risalto alle eccellenze della Campania e del sud“, ha dichiarato Martusciello.

Il metodo Ascierto funziona, smentite le recenti accuse del Prof. Galli

Un riconoscimento che gratifica il lavoro del Dott. Paolo Ascierto, che nelle scorse ore era stato nuovamente attaccato dal collega Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano.

“L’uso dei farmaci come il Tocilizumab dà buoni risultati, in determinati pazienti è utile a far superare la fase peggiore – aveva detto Galli in un’intervista a TPI –. Attenzione, però, perché agisce su un sistema immunitario spesso malridotto e in alcuni di questi pazienti ha effetti collaterali imponenti.

I pazienti rischiano di non morire di Covid ma di altro. E questo è il motivo per cui una sera mi sono lasciato un po’ andare in tv con un collega. Ero molto irritato con Ascierto perché questa terapia non può essere spacciata come il toccasana che va bene per tutti e salva le persone. Se somministrata in maniera indiscriminata provoca più guai che vantaggi.

Ascierto aveva trattato la bellezza di due casi e già tirava conclusioni, altri medici attraverso contatti continui da vari ospedali in Lombardia e non solo, si consultavano tutte le sere condividendo le perplessità oltre che i possibili successi di questa terapia“.