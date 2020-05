Addio autocertificazione: dal 18 maggio servirà soltanto per i viaggi tra Regioni

Con l’avvento della Fase 2 molte restrizioni si sono allentate ed altre ancora verranno completamente a cadere. È il caso dell’autocertificazione.

Nel prossimo Dcpm, che dovrebbe essere emesso da Palazzo Chigi entro sabato per accompagnare le novità in arrivo dal 18 maggio, l’autocertificazione dovrebbe rimanere solo per chi dovrà raggiungere una Regione diversa da quella nella quale si trova. Viaggi che è possibile fare già oggi per ragioni importanti.

Inoltre è possibile che da giugno i viaggi infra-regionali vengano autorizzati almeno fra le Regioni a basso tasso di contagi.