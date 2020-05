MERTENS INTER – Nel programma sportivo in onda su Sportitalia si parla della vicinanza tra Mertens ed Inter. Il Napoli ha proposto un biennale da 10 milioni complessivi d’ingaggio più bonus alla firma per il suo gioiellino: Dries però ci pensa. E’ seguito da più club: uno di questi è quello allenato da Antonio Conte.

L’allenatore Giuseppe Sannino è intervenuto ai microfoni del programma per ribadire l’interesse dei nerazzurri per ‘Ciro’. “A Conte piace Mertens” sono le parole del mister. L’impressione è che ci sia più di una semplice voce di mercato: Dries non è convinto del rinnovo con il Napoli. In caso di divorzio la priorità saranno i nerazzurri.