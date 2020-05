BONUS AUTONOMI IMPRESE – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa ha parlato del Decreto Rilancio: il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al decreto da 55 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica causata dal Coronavirus. Ci sarà un sostegno economico da parte dello stato per autonomi ed imprese. Ecco le parole del Premier.

Bonus per lavoratori autonomi e imprese

“Per i lavoratori automi, che sono in difficoltà, daremo 600 euro e arriveranno subito. Dopodiché prevediamo di aumentare il sostegno a 1000 euro. Ci saranno prestiti a fondo perduto per le medie e piccole imprese. Inoltre daremo sostegno per ricapitalizzazioni alle imprese più grandi. Daremo aiuto a tutte le imprese con fatturato fino a 250mila euro. Gli alberghi, pensioni e gli stabilimenti balneari non dovranno pagare la prima rata dell’IMU. Rinviamo tutti gli adempimenti, le ritenute Iva, contributi previdenziali fino a settembre. Aiutiamo le imprese con gli affitti e ancora.

Bar e ristoranti non dovranno pagare la Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Prevediamo sconti fiscali per teatri, ristoranti e tutti gli esercizi aperti al pubblico”.