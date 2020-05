Conte annuncia: “Aiuti economici fino a 800 euro per le famiglie con reddito basso. Tagli a bollette, tasse e affitti!”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato ai cittadini italiani per chiarire la situazione in Italia a proposito dell’epidemia Coronavirus. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo fatto un lavoro importante in queste settimane. Abbiamo introdotto un nuovo decreto, molto articolato, che prevede tanti aiuti economici per gli italiani. Ci saranno sgravi su tasse e bollette, in particolare di servizio elettrico, così come per gli affitti. Abbiamo potenziato la Cassa Integrazione, ma ci sono ancora dei ritardi al quale stiamo cercando di ovviare nel modo più veloce possibile. I ritardi sono dovuti a passaggi molto complicati, con tutte le informazioni che dovevano passare alle Inps regionali.

Per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 2 miliardi e 250 milioni. È stato istituito il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, prevedendo risorse per 40 milioni.

Bonus per lavoratori autonomi e imprese

Per i lavoratori automi, che sono in difficoltà, daremo 600 euro e arriveranno subito. Dopodiché prevediamo di aumentare il sostegno a 1000 euro. Ci saranno prestiti a fondo perduto per le medie e piccole imprese. Inoltre daremo sostegno per ricapitalizzazioni alle imprese più grandi. Daremo aiuto a tutte le imprese con fatturato fino a 250mila euro. Gli alberghi, pensioni e gli stabilimenti balneari non dovranno pagare la prima rata dell’IMU. Rinviamo tutti gli adempimenti, le ritenute Iva, contributi previdenziali fino a settembre. Aiutiamo le imprese con gli affitti e ancora.

Bar e ristoranti non dovranno pagare la Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Prevediamo sconti fiscali per teatri, ristoranti e tutti gli esercizi aperti al pubblico.

Bonus fino a 800 euro per le famiglie

Aiutiamo anche le famiglie: daremo da 400 a 800 euro alle famiglie con ISEE fino a 15mila euro. Così come è confermato il bonus per il babysitting. Daremo aiuti anche ai disabili. Invitiamo anche i cittadini a restare in Italia con bonus di 500 per le strutture estive utilizzabili dalle famiglie con ISEE inferiore a 40mila euro annuo da spendere per l’estate 2020.

Importanti novità anche per la scuola. Abbiamo stanziato 1,4 miliardi per il rientro a scuola e consentire gli esami di maturità in piena sicurezza. Ci saranno 16mila nuovi insegnanti da assumere, stabilizzeremo così il corpo docente”.

Il caso Silvia Romano

Al Pemier Conte viene poi rivolta una domanda a proposito delle polemiche che stanno coinvolgendo Silvia Romano. Questa la risposta: “Prima di parlare di Silvia Romano, dico a coloro che lo stanno facendo, di provare prima a capire cosa si prova ad essere rapiti a 23 anni, dove camminare e vivere per mesi con un kalashnikov puntato alla testa. Ecco, prima di strumentalizzare la sua vicenda proviamo a capire cosa ha passato. Poi ne riparliamo…“.