Campionato Portoghese – Stando alle ultime notizie, i principali campionati europei di calcio sono pronti a ripartire. Il primo a farlo, quello tedesco con la Bundesliga, che rivedrà la luce già nel prossimo fine settimana.

Ci vorrà quasi un mese dopo la partenza della Bundesliga, ma sono pronte a tornare in campo anche le squadre di Premier League, La Liga e Serie A. Percorso simile per le tre leghe con le squadre che torneranno la prossima settimana ad allenarsi in gruppo e stanno ora definendo i vari aspetti medici. La data potrebbe essere quella del 12 giugno per tutti e tre i campionati.

RIPRESA CAMPIONATO PORTOGHESE

Per un altro campionato, invece, si attendeva solo la data ufficiale e adesso è nota anche quella: la Liga NOS, il massimo campionato portoghese, ripartirà il prossimo 4 giugno.

Ad annunciarlo attraverso un comunicato, è stata la Liga de Portugal.

“Domenica scorsa, il DGS ha emesso il parere tecnico sulle condizioni per la ripresa della Liga NOS, a seguito di quella che è stata la decisione dello scorso 30 aprile del Governo.

Negli ultimi giorni, le varie entità hanno effettuato ulteriori riunioni in modo da garantire che la ripresa possa avvenire in modo sicuro e con tutte quelle misure di protezione che possano ridurre i rischi del ritorno all’attività, A seguito di una fase di ispezione per verificare quali stadi soddisfano effettivamente i requisiti stabiliti dal parere tecnico.

Prevediamo che il lavoro congiunto di DGS, FPF e Liga Portugal, servirà da modello per la ripresa di altre attività economiche, il tutto con l’obiettivo che tale competizione fornisca il buon esempio per le pratiche che questa epidemia ci impone.

Al fine di garantire che gli stadi siano controllati in maniera rigorosa e che ve possano essere eseguiti i test medici su tutti i professionisti coinvolti nelle partite e nella loro organizzazione, è stata fissata nel 4 giugno 2020 la data per la prima partita del 25° turno della Liga NOS”

Il massimo campionato portoghese è fermo dallo scorso 13 marzo, da quando cioè l’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop. Dopo 24 turni, la situazione vede il Porto capolista.

