Allenatore Napoli, rivelazione a sorpresa: “Perchè Conte è stato preferito a Gasperini”

Napoli, virata decisa su Conte per la panchina, scendono le quotazioni di Gasperini: i motivi dietro alla decisione di De Laurentiis

Antonio Conte è in pole per ricoprire il ruolo di allenatore del Napoli la prossima stagione. Accelerata decisa in queste ore del Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni le parti non sono mai state così vicine tra loro. Gasperini intanto, per giorni dato come favorito al ruolo di allenatore azzurro, sta intrattenendo colloqui con l’Atalanta per trovare un’intesa per il rinnovo, almeno per il momento questa pare la sua volontà. Tuttavia, come riportato anche da Gianluca Di Marzio a Sky Sport non c’è ancora un accordo. Ma in ogni caso il Napoli avrebbe deciso di affondare il colpo per Conte, a prescindere dal futuro del tecnico dell’Atalanta.

Allenatore Napoli, il punto della situazione di Gianluca Di Marzio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha chiarito la situazione allenatore in casa Napoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

SU PIOLI: “Aggiungo che con Pioli da giovedì non ci sono stati più contatti, è una situazione in stand by“.

Particolare attenzione, come prevedibile, viene data alla situazione Conte: “Con Conte invece sono ripresi, Manna è stato un po’ il collante per farlo avvicinare a De Laurentiis. Si proverà ad oltranza, ci vorrà ancora qualche giorno“, spiega l’esperto di mercato in diretta.

Conte-Napoli, un fattore determinate nella scelta di De Laurentiis

Di Marzio si è poi concentrato anche sui possibili movimenti di mercato, evidenziando come si sarebbe andati incontro ad una sostanziale differenza di strategia con Conte o con Gasperini. Di seguito le sue parole:

“Lui è entusiasta della piazza e non ne fa una questione di mercato, il Napoli pensa che con Conte si possano valorizzare molti giocatori di questa stagione, mentre con Gasperini ci vorrebbe una rifondazione. Quindi quello che risparmieresti di ingaggio rispetto a Conte, andrebbe messo sul mercato”.

Secondo Di Marzio si potrebbe non andare incontro ad un mercato stracolmo di operazioni, ma piuttosto verso una decisa rivalorizzazione della rosa attuale, che tra le altre cose appena l’anno scorso ha dimostrato di essere la più forte in Italia. Ecco il motivo per il quale De Laurentiis ha deciso di virare con decisione su Conte. Gasperini, al contrario, è ritebuto sì un ottimo allenatore, ma forse non in grado di valorizzare la rosa in essere.