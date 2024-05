Kvaratskhelia cedibile: incredibile rivelazione sulla decisione del Napoli

Kvaratskhelia, possibile cessione a sorpresa in estate? Rivelazione da non credere dell’ex giocatore: lo ha detto sulla decisione del Napoli

Sono giorni decisivi per il futuro del Napoli. Domani gli azzurri scenderanno in campo per l’ultima di campionato contro il Lecce. Quella contro i salentini potrebbe essere una serata di importanti addii. A partire da quelli certi di Zielinski e Demme, che non rinnoveranno i rispettivi contratti con il Napoli. Con ogni probabilità sarà anche l’ultima gara in azzurro di Victor Osimhen, che quest’estate potrebbe esser protagonista di un maxi operazione da oltre cento milioni di euro.

Potrebbe essere anche l’ultima gara di Di Lorenzo. Stando alle ultime indiscrezioni il capitano è in rotta con la società e può essere ceduto. A sorpresa potrebbe essere l’ultima gara anche di Kvaratskhelia, per il quale si sta muovendo il PSG. I parigini non hanno ancora formalizzato alcuna offerta, ma sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra molto alta. Si parla infatti di circa 100 milioni di euro cash. Una somma molto difficile da rifiutare.

Futuro Kvaratskhelia, suggestione PSG: il consiglio a De Laurentiis

Sulla questione si è espresso ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione di Maracanà, Massimo Orlando, ex calciatore di Milan, Juventus e Fiorentina tra le altre. Secondo Orlando De Laurentiis deve accettare la proposta del PSG: “Come fai a rinunciare a certe cifre? Il calcio italiano non può permetterselo”, ha detto in diretta.

“Con 100 mln se sei bravo puoi ricostruire e fare la squadra“, spiega Orlando. E poi riguardo Conte si aprirebbe uno scenario più che favorevole: “A quel punto con 200 mln tra Osimhen e Kvara, uno come Conte potrebbe anche dire sì con certe cifre da investire sul mercato”, l’analisi dell’ex Viola.

Napoli senza Kvara dalla prossima stagione: lo scenario

Per i tifosi sarebbe senza dubbio un colpo basso perdere i due calciatori con più talento della rosa nella stessa estate. Senza Kvaratskhelia e Osimhen il Napoli perde tanto, ma gli azzurri hanno più volte dimostrato – specialmente durante la presidenza De Laurentiis – di saper gestire molto bene queste situazioni. Un potenziale bottino da 200 milioni di euro è qualcosa di difficilmente avvicinabile.

Tutto sta poi nel saper reinvestire, ma come detto in precedenza, anche grazie all’aiuto di figure di spicco in ambito scouting come Giuntoli, Micheli e tanti altri, il Napoli ha sempre saputo sopperire alle grosse cessioni. A Manna, neo ds, l’arduo compito di gestire le prossime operazioni.