Diritti Tv Sky – Con l’avvio della fase 2 si è fatta ancora più urgente la richiesta di fare il punto sulla situazione circa la ripresa del campionato. Sarà una settimana decisiva, questa, per il calcio e lo sport italiano. La Lega Serie A, infatti, si riunirà in assemblea d’urgenza domani 13 maggio. Il tema principale sarà la possibile ripresa del campionato. La discussione riguarderà anche il rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021.

Maximo Ibarra, CEO di Sky Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’ Ansa sulla situazione relativa ai diritti TV della Serie A:

“Ci auguriamo che l’Assemblea di domani sia finalmente l’occasione giusta in cui i rappresentanti dei club di Serie A possano prendere in serio esame la proposta di dialogo che da settimane facciamo loro. In tutta Europa, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, le leghe e i broadcaster stanno affrontando insieme questa grave emergenza trovando delle soluzioni equilibrate e di interesse generale. Sky ha proposto diverse soluzioni ma non ha ricevuto alcuna risposta. L’auspicio per domani è che anche in Italia, come in tutta Europa, la Lega Serie A ritrovi quel suo spirito costruttivo che ha contrassegnato molti anni di collaborazione con Sky”.

