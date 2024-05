Pioli, indizio sul futuro dall’ultima conferenza al Milan: messaggio al Napoli?

Pioli ai saluti con il Milan. Il tecnico durante la conferenza stampa lancia un indizio sul futuro: spunta uno scenario sorprendente

Conte e il Napoli sembrano più vicini che mai. Nelle ultime ore c’è stata una decisa accelerata del club di De Laurentiis nella trattativa. L’allenatore salentino è il prescelto per prendere il posto di Calzona sulla panchina del Maradona e ha scavalcato di gran lunga tutti gli altri candidati (Gasperini, Pioli e Italiano). A sbloccare l’affare, come riportato da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, l’accordo sul lato economico: proposto a Conte un contratto da 7 milioni di euro annui.

Questo non vuol dire però che si debbano sottovalutare le alternative, negli anni il calciomercato ci ha insegnato che non è mai detta l’ultima parola. Il Milan ha annunciato da poco la separazione ufficiale da Pioli a fine stagione. Questa sera il tecnico si è seduto sulla panchina rossonera per l’ultima volta, contro la Salernitana, e ha ricevuto un bell’omaggio da tutta la squadra. In conferenza stampa, al termine del match, non sono mancate le domande sul futuro.

Le dichiarazioni di Pioli sul futuro

Pioli è un‘alternativa per la panchina del Napoli. L’operazione ha sicuramente costi molto più contenuti rispetto a Conte, ma – almeno stando alle ultimissime indiscrezioni – gli azzurri sembrano decisi verso l’allenatore ex Juve. Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli sulla sua prossima destinazione:

IDENTIKIT DELLA NUOVA SQUADRA: “Non c’è un identikit: mi auguro di trovare delle situazioni, delle persone, dei presidenti, in cui io sento che si possa fare qualcosa di speciale, che non vuol dire solo poter vincere, ma vuol dire emozionarsi, migliorare i giocatori, ottenere risultati importanti. Ma non lo so: sono stato troppo attento a non farmi distrarre da niente per rispetto e gratitudine verso il Milan; fino ad oggi non ho ascoltato nessuno, poi nei prossimi 15 giorni se qualcuno mi vorrà incontrare sarà disponibile. Sì, la Premier mi stimola, ma non so se sarà possibile”.

Suggestione Premier per Pioli? Ad oggi non c’è nulla di concreto, ma queste dichiarazioni lasciano pochi dubbi: l’allenatore sarebbe più che predisposto ad accettare una chiamata dall’oltremanica. Il campionato inglese attrae grandi calciatori, per tanti allenatori è un sogno. Staremo a vedere se una semplice suggestione si trasformerà poi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. Intanto la sua candidatura per la panchina del Napoli è sullo sfondo.