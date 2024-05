Gudmundsson al Napoli? L’islandese svela la preferenza sul futuro

Mercato Napoli, piace Gudmundsson del Genoa per l’attacco: l’islandese ha svelato dove ha intenzione di giocare la prossima stagione

Tra le rivelazioni del campionato di Serie A che sta per volgere al termine è impossibile non menzionare il Genoa di Gilardino. L’uomo di punta del Grifone è però, senza dubbi, il suo attaccante: Albert Gudmundsson. L’islandese ha chiuso il campionato con 14 reti e e 5 assist, posizionandosi appena dietro Lautaro Martinez, Vlahovic e Osimhen nella classifica marcatori finali. Un risultato strabiliante, che come prevedibile ha attirato sull’attaccante del club ligure l’attenzione di tanti club.

Anche il Napoli ha messo gli occhi su di lui. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna si è da poco liberato della Juventus, ma ha già cominciato a lavorare per il Napoli, con l’obiettivo di programmare la prossima stagione. In parallelo alle trattative per il nuovo allenatore, con Conte come grande favorito, sta osservando anche alcuni profili che possano rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico. A quanto pare Gudmundsson è tra questi.

Gudmundsson, rivelazione sul futuro: l’intervista

Intervistato da Sportweek, Albert Gudmundsson ha spaziato su vari temi, tra questi anche il futuro. “A fine stagione ci metteremo intorno a un tavolo, io e il Genoa, e capiremo qual è la soluzione migliore per me e per loro. Se mi mancherà tutto questo in caso di addio? Sicuro, sicuro. Ma non è ancora detto niente. Nel Genoa gioco come piace a me: libero”, spiega l’attaccante. Di seguito un estratto dell’intervista in questione:

GRANDE SALTO IN UNA BIG: “Mi sento pronto, sì, ma deve venir fuori qualcosa di veramente grosso per convincermi ad andar via di qua. Perché io, qua, ripeto, sto molto bene. E poi devo trovare un allenatore come Gilardino: come ho detto, lui mi dà molta libertà in campo”.

SULLA PREMIER LEAGUE: “Da bambino sognavo di arrivare in Premier, ma da quando gioco qui ho un po’ cambiato idea, perché mi piace così tanto stare in Italia… C’è la vita, qua… Perciò, non è che smanio per andarmene. Anche in questo caso, come in quello del mio addio al Genoa, perché succeda deve essere una roba pazzesca”.

Ma i tifosi del Genoa si chiedono quante siano le chances di vederlo in rossoblù anche la prossima stagione. “Adesso non so dirlo. Non è un segreto che il Genoa debba far cassa e che a me piacerebbe fare uno step, un passo in avanti. Capiremo entrambi cosa conviene di più, ma in questo momento tutte e due le porte sono aperte: quelle che portano a una mia partenza, o, al contrario, alla mia permanenza”, spiega Gudmundsson con estrema chiarezza.