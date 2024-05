Spalletti sotto accusa, incredibile stoccata: “Non ha deciso da solo”

Convocazioni a EURO 2024, l’agente del calciatore non risparmia Luciano Spalletti: pesante attacco ai danni del Commissario tecnico

Spalletti ha pochi giorni fa diramato l’elenco delle convocazioni a EURO 2024. Tra i calciatori esclusi spicca l’assenza di Matteo Politano. L’esterno azzurro, nonostante la travagliata stagione del Napoli, è stato autore di un’ottima stagione. Ha messo a referto ben 8 reti e 7 assist in campionato, concludendo la stagione come quinto italiano in Serie A con più gol: l’azzurro ha dinanzi a sé nella speciale classifica Pinamonti e Scamacca a quota 11, Orsolini (10 gol) e Berardi (9 gol).

L’esterno mancino del Napoli non è però l’unico scontento dell’elenco dei pre-convocati di Spalletti. Il Ct ha lasciato fuori nomi importanti come Locatelli o Immobile da anni perni della Nazionale, ma anche sorprese come il giovane Colpani o lo juventino Kean. Altro nome in forte ascesa per le convocazione, ma che poi non ah trovato riscontro, è Bonaventura, autore di un’ottima stagione alla Fiorentina, che concluderà tra pochi giorni con la finale di Conference League ad Atene.

Bonaventura escluso dall’Europeo: l’agente non risparmia Spalletti

L’agente dell’ex Milan Vincenzo Raiola, cugino del compianto Mino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport riguardo l’esclusione di Bonaventura. Quando gli viene chiesto come l’ha presa l’agente non usa mezzi termini: “Una doccia gelata. Ha una grande carriera alle spalle e ha segnato otto gol a giorni giocherà una finale europea”. Poi l’attacco a Spalletti:

“Io continuo a tifare Italia, spero che vinca il torneo. Ma è inspiegabile. Non ha scelto solo Spalletti. Giudico Spalletti una persona di livello, ma sono convinto che la scelta non sia tutta e solo frutto della sua unica volontà. Magari sbaglio, ma resta un mio pensiero. Mi sembra proprio strana, poi non voglio menzionare altre situazioni e chi sia stato chiamato al suo posto”.

Raiola ritorna poi sull’esclusione di Bonaventura: “Il ct ha sempre parlato bene di lui, tanto che Jack si aspettava di andarci all’Europeo. Era esterrefatto. Parliamo di un professionista al 100%, uno che eccelle sia in campo, che fuori“, spiega al quotidiano l’agente.

Per Bonaventura si sarebbe trattato forse dell’ultima grande occasione. La carta d’identità parla chiaro: il prossimo agosto compirà 35 anni, ed è sicuramente complicato replicare una stagione come quella corrente. La paura di non poter più giocare con la Nazionale c’è, e lo si percepisce dalle forti parole di Vincenzo Raiola, suo agente.