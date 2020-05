Radio Kiss Kiss – Napoli-Milik, appuntamento telefonico nei prossimi giorni. Si attende Mertens, ottimismo per Zielinski

Il Napoli è tornato ad allenarsi. O meglio, i calciatori azzurri, da ieri, sono liberi di farlo nel centro sportivo di Castelvolturno, ma individualmente. La società ha messo a disposizione degli atleti tutti i confort di sicurezza per il Coronavirus.

Intanto, il mercato, tiene sempre banco in casa azzurra. Soprattutto la questione rinnovi. Sono bollenti quelli che riguardando Arek Milik, Piotr Zielinski e Dries Mertens.

Secondo quanto rivela Radio Kiss Kiss, si attende la risposta dal belga e c’è ottimismo per il centrocampista. Mentre, per l’attaccante, ci sarà una telefonata tra l’agente del calciatore e la società per scogliere i nodi. Se non dovesse arrivare il rinnovo, il polacco finirà sul mercato.