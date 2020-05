José Paradela ha 22 anni e gioca in Argentina, pur sognando un salto nel calcio che conta. Arriverà, indubbiamente, se continuerà a stupire. Oltreoceano ne parlano davvero bene. E ne parla bene anche Maradona, che lo allena al Gimnasia La Plata ormai da due stagioni. Classe ’98, Paradela si sta mettendo in luce in Argentina, o quanto meno lo stava facendo prima dell’emergenza Coronavirus. Fantasista, un diez allenato dal più grande dei diez, Paradela fa del dribbling, del controllo palla e della rifinitura dell’azione i suoi punti di forza.

JOSÉ PARADELA NAPOLI

Viene considerato un grande assist-man e sul mercato ha una valutazione più che accessibile. Nel suo contratto c’è infatti una clausola da 4 milioni di dollari. Transfermarkt, invece, ne quantifica il valore a 450 mila euro. Nell’orbita del Napoli, molto probabilmente, ci finirà difficilmente, anche se è il suo sogno. L’ha svelato lui, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino:

“Diego ci parla sempre del Napoli e della città, della pazzia dei tifosi per la loro squadra. I suoi racconti mi affascinano e contagiano: che orgoglio sarebbe per me giocare nella sua stessa squadra. Sarebbe un sogno vivere in quella città e giocare nella squadra che ha reso Diego il più grande di tutti“, ha detto.

Maradona, invece, di lui ha dichiarato: “Paradela è un ragazzo promettente e voglioso. L’ ho gettato nella gabbia dei lupi (lobos vengono chiamati i calciatori del Gymnasia) e ora tocca a lui giocarsela. Ma so che è molto capace”. Difficile – dicevamo – che possa realmente piacere al Napoli come profilo, ma intanto è pronto per uno step intermedio. Sulle sue tracce è stato forte l’interesse del River Plate, che durante la sosta invernale è stato ad un passo dall’assicurarselo. Sarà in grado di confermarsi e meritare la casacca dei Millionarios?