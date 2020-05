Burioni – Presto, ci potrebbe essere una bellissima notizia per tutto il Mondo: il vaccino contro il Coronavirus, o meglio, contro il Covid-19.

Ad ammetterlo e spiegare cosa succede nei laboratori della ricerca, soprattutto in quelli cinesi, è Roberto Burioni, medico e virologo, alla trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo che fa, su Rai2.

Roberto Burioni in trasmissione

Burioni, il bilancio

Il divulgatore scientifico inizia con un bilancio della fase 2: “Questa settimana abbiamo un bilancio positivo, stiamo raccogliendo i frutti degli italiani e dobbiamo ringraziarli. Adesso dobbiamo stare attenti perché il virus non è sparito ed è tutto in mano nostra”.

Lo studio cinese di un vaccino

Il virologo ha spiegato cosa succede in Cina nei laboratori per la ricerca di un virus, dopo la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Science:

“La prima sperimentazione sugli animali di un vaccino in Cina contro il coronavirus ha avuto ottimi risultati. Questi ricercatori hanno preso il virus del Covid e hanno fatto ciò che è stato fatto contro la poliomelite, lo hanno disattivato e hanno ottenuto una protezione contro il virus“.

Infine, la terapia del plasma iperimmune: “Il dato preliminare è un dato importante, poi servono i risultati definitivi per avere la conferma che la cura funzioni“.