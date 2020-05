Scontro tra FIGC e il CTS: i medici contrari al protocollo della federazione!

ULTIME NOTIZIE – Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, giovedì scorso ci sarebbe stata una riunione tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico (CTS). A quanto pare il dibattito tra le parti semnra essere stato abbastanza acceso.

A innescare la miccia sarebbe stata la risposta di Paolo Zappelli, medico dello Sport, che avrebbe risposto con “I medici devono obbedire!” alle domande sui protocolli. Da qui si è alzato un vero e proprio polverone che ha scatenato il malcontento tra i medici

I medici non condividono che i vari criteri di distribuzione differiscano da regione in regione portando ad un lotta sempre più difficile contro il virus nel paese. Per questo motivo hanno chiesto dei chiarimenti e delle delucidazioni circa le misure che devono essere adottate.

