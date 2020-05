Coronavirus, arriva in Italia il fact-checking su Whatsapp: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Messaggero, da oggi Facebook ha lanciato in Italia un progetto pilota per monitorare le fake news divulgate su Whatsapp. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il progetto entra a far parte dell’iniziativa di co-regolamentazione definita da Agcom per affrontare la sfida delle fake new sul Coronavirus. Il servizio è basato su una partnership con Facta, nuovo progetto di Pagella Politica, che è partner di Facebook in Italia dal 2018, nell’ambito del programma globale di fact-checking dell’azienda”.

“Tale iniziativa permetterà agli utenti di Whatsapp di inviare a Facta i messaggi condivisi su questa piattaforma riguardanti il CoVid-19, in modo che Facta possa verificarne la veridicità. Questa soluzione aiuterà fatta a creare sul proprio sito web un database di fatti e miti riguardanti il Coronavirus, ad uso del pubblico e dei media come fonte di informazione”.