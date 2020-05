Gazzetta – Il Liverpool prima pretendente per Koulibaly: ADL spera di scatenare un’asta!

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, torna a parlare di Koulibaly e dell’interesse dei campioni d’Europa del Liverpool nei suoi confronti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Liverpool, per prestigio, diventa la maggior pretendente per il difensore centrale azzurro, ma non è il solo. Alla finestra c’è il Newcastle e potrebbe tornare alla carica anche il Manchester United che la scorsa estate arrivò ad offrire, come rivelò De Laurentiis, ben 100 milioni per il cartellino”.

“Il presidente ovviamente si augura che i pretendenti restino tanti, così da non dover fare sconti sulla vendita, nonostante la crisi economica mondiale. Senza dimenticare che su Koulibaly è molto attento anche io Paris Saint-Germain“.