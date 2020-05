GdS – Patto tra Gattuso e la squadra: si sogna la rimonta Champions

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta di un patto all’interno dello spogliatoio del Napoli, tra Gattuso e la squadra.

Si tratta di un patto, tra l’allenatore e i giocatori azzurri, che ha come obiettivo il quarto posto e, dunque, la qualificazione alla prossima Champions League. Un sogno, un’impresa difficile ma non impossibile per il Napoli di Rino Gattuso che, se si dovesse tornare in campo, sembrerebbe pronto a tentare la clamorosa rimonta. La zona Champions dista 9 punti, con l’Atalanta però che ha anche una gara in meno. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Non è follia pensare che il Napoli consideri il finale di stagione come opportunità di rilancio un rilancio che ha anche un obiettivo: il quarto posto e, dunque la zona Champions. Ci sono 9 punti tra il Napoli e l’Atalanta, di mezzo la Roma a quota 45”.