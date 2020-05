Esposto su Inter-Juve: la partita finisce in Procura. Si cerca di scoprire se ci sono state manomissioni

Inter-Juventus finisce in Procura. Dopo le parole di Giuseppe Pecoraro, ex procuratore della Figc, si è aperto un caso.

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, la gara del 2018 finirà in un esposto che sarà consegnato alle Procure di Milano e Roma. Questo sarà fatto per capire se ci sono state manomissioni nei file delle registrazioni tra la sala Var, dove c’erano l’arbitro Paolo Valeri e l’assistente Alessandro Giallatini, e l’arbitro in campo, ovvero Daniele Orsato.

Al momento è un’ipotesi, c’è tutto da dimostrare, ma per muoversi in questa direzione, qualcuno è convinto che qualcosa da sistemare e chiarire c’è.