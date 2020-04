MERTENS CHELSEA – Dries Mertens ancora non ha dato la sua risposta definitiva al presidente del Napoli che gli ha proposto una super offerta biennale di rinnovo, fino al 2022. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che il Chelsea sta stuzzicando la fantasia del belga con un progetto importante, ribadito anche dal tecnico Lampard direttamente al giocatore.

MERTENS, CHELSEA IN LIZZA

I Blues sono tornati da un paio di settimane prepotentemente alla carica e soprattutto in lizza. In vantaggio ormai nettissimo sulle altre pretendenti interessate al colpo a parametro zero (Inter, Monaco, Roma e Newcastle), conclude il quotidiano.