CALCIOMERCATO NAPOLI – Dries Mertens vorrebbe trasferirsi al Londra, così come il Chelsea insiste sul Napoli. Per quale motivo il club inglese mostra tanto interesse per il club partenopeo? A riportarlo è il quotidiano Dailymail.

IL CHELSEA SU DRIES MERTENS

Dries Mertens

Già a gennaio vi era l’interesse del club inglese su Dries Mertens: il tecnico del Chelsea Frank Lampard voleva l’attaccante nella propria squadra. Dries ha numerosi club corteggiatori, ma il suo interesse si affaccia su Londra.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Uno degli obbiettivi di mercato del Chelsea è un attaccante. E chi se non il capocannoniere del Napoli? Il quotidiano inglese evidenzia: “Nonostante abbia 33 anni, il club inglese lo posiziona in cima al taccuino”.