Lotito insiste: “Dobbiamo imparare a convivere col virus, danni irreparabili se non dovessimo ripartire! Decreto illogico!”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni del Tg2 per parlare della situazione che sta vivendo il mondo del calcio. Il patron biancoceleste ha sottolineato come serviranno diversi mesi per il vaccino. Ecco quanto evidenziato:

“Noi dobbiamo partire dal presupposto che il virus non scomparirà in poco tempo. È questa una cosa che sappiamo con certezza e quindi dobbiamo imparare a conviverci. Quello che conta di più è far capire qual è l’importanza del calcio a livello sociale. Se non dovessimo ripartire, ci sarebbero dei danni gravi, irreparabili, per centinaia di milioni di euro. Il DPCM è illogico. Chi fa uno sport individuale può allenarsi da solo nei centri sportivi e chi fa uno sport di squadra no. Ci ritroveremo con Immobile e Dzeko a Villa Borghese e Insigne sul lungomare, è una cosa assurda.

Noi siamo sempre stati pronti. Avendo una cultura di carattere medico di studi fatti, ho sempre prestato attenzione alla tutela della saluta. Bisogna ripartire rispettando quei protocolli che servono a limitare le possibilità di contagio. Ho molte persone che lavorano in ospedali, anche in reparti Covid, nessuno si è contagiato perché ha lavorato in sicurezza. Abbiamo previsto tamponi, l’esame sierologica, la spirometria, l’elettrocardiogramma da sforzo perché questo virus può avere effetti a livello di miocardico e polmonare. Ci sono tutte le condizioni di ripartire. A prescindere dalla nostra posizione in classifica, ho sempre cercato di evitare danni irreparabili al calcio nella sua totalità”.