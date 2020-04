PSG FABIAN RUIZ – I riflettori puntati sul numero 8 partenopeo continuano ad essere tanti, provenienti da ogni lega, europea e non. Dopo Real Madrid e Barcellona, ora anche Leonardo dal PSG corteggia Fabian Ruiz.

Leggi anche: Il Barcellona molla Tonali: blaugrana nuovamente su Fabian Ruiz

PSG Fabian Ruiz, l’8 partenopeo fa gola

Fabian Ruiz

Leonardo, direttore sportivo del club parigino sempre con un occhio vigile sui giovani talenti in Europa, avrebbe spostato tutti i suoi riflettori su Fabian Ruiz.

I media francesi, così come la società parigina, fanno sapere che le condizioni imposte da De Laurentiis per portar via il talento spagnolo da Napoli sono troppo elevate: 100 milioni di euro, in questa sessione di mercato, sarebbero troppi anche per lo sceicco Al-Khelaifi.

Il PSG infatti, sta lavorando per sistemare i contratti in scadenza in questa stagione, prima di compiere operazioni sul mercato da non più di 60 milioni di euro.

Non solo Ligue 1 per Fabian

Le sirene che porterebbero lo spagnolo lontano da Napoli, suonano da ogni dove: Premier League, LaLiga ed ora Ligue 1, hanno un occhio sempre vigile sul talento azzurro, nonostante l’elevata cifra richiesta dalla dirigenza partenopea.

Il Napoli però non avrebbe intenzione di scendere al di sotto di tale cifra – che ricordiamo essere di 100 milioni di euro – e starebbe pensando al rinnovo con una clausola altissima per Fabian Ruiz.

Quella che De Laurentiis vorrebbe scatenare, prima di proporre un rinnovo allettante allo spagnolo, è una vera e propria asta consapevole che Fabian piace tanto alle big europee.