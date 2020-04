Moggi rivela: “Maradona ha capito tardi che mi doveva ascoltare. Quando decisi di non farlo giocare…”

Luciano Moggi, ex direttore del Napoli e non solo, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato dei tempi in azzurro. Infatti, domani, saranno 30 anni che il club partenopeo ha vinto il suo secondo scudetto e Moggi ricorda anche Diego Armando Maradona, raccontando degli aneddoti. Ecco le sue parole:

“Maradona ha capito troppo tardi che se dava retta a me non si trovava nella situazione che si è trovato.

Senza di lui era difficile vincere a Mosca? Io dissi ai ragazzi che chi non fosse partito con noi, non avrebbe giocatore e infatti Diego non giocò perché fino alla domenica era tutto a posto, poi il lunedì decise di non partire con la squadra”.