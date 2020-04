Cannavaro: “Mi chiamò Ferlaino e mi disse che se non avessi accettato il Parma il Napoli sarebbe fallito. Sono andato via troppo presto”

Nel corso di un’intervista rilasciata da Fabio Cannavaro in diretta sul suo account Instagram, l’ex difensore della nazionale italiana ha rivelato un interessante retroscena in merito alla sua passata esperienza al Napoli:

“Sono andato via da Napoli troppo presto, mi ricordo che mi chiamò Ferlaino e mi disse che se non avessi accettato il Parma la società sarebbe fallita. Io stavo per rifiutare, ma presi questa responsabilità e accettai. Poi con la maglia gialloblu ho fatto sette anni indimenticabili in cui ci siamo tolti grandi soddisfazioni.”