DE LAURENTIIS MERTENS – Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un Tweet in cui annuncia di essersi aggiudicato la maglia di Dries Mertens di Napoli-Barcellona all’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. La Fondazione opera per contribuire a contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli, attraverso progetti sociali che si focalizzano nei seguenti ambiti di intervento: Sport, Aggregazione, Educazione, Formazione al lavoro, Riqualificazione di spazi, Salute. Il patron partenopeo ha partecipato all’asta e ha vinto proprio la maglia del proprio beniamino.

FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA DRIES MERTENS

Anche il bomber azzurro Dries Mertens ha deciso di partecipare all’iniziativa, mettendo all’asta la sua maglia indossata contro il Barcellona, cimelio importante proprio perchè, con quella maglia, ha raggiunto nella classifica dei marcatori Marek Hamsik.

Il campione belga, ha saputo in ritardo dell’iniziativa benefica, però ha messo all’asta la sua maglia e per l’occasione ha anticipato già 11 mila euro (LEGGI ANCHE – Mertens emoziona i napoletani: “Mi sento napoletano. Dono per voi la maglia di Napoli-Barcellona”). Il “Ciro” Mertens dei napoletani ha spiegato i motivi della sua scelta in un toccante videomessaggio in cui afferma: ““Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la fondazione “Cannavaro-Ferrara”. Per questo motivo dono la maglia di Napoli-Barcellona, partita nella quale ho eguagliato il record in maglia azzurra di Marek Hamsik.”

ECCO IL TWEET DI DE LAURENTIIS:

Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 27, 2020