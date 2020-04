Mertens emoziona i napoletani:”Mi sento napoletano. Dono per voi la maglia di Napoli-Barcellona”

Anche Dries Mertens ha voluto contribuire nella raccolta fondi “Je sto vicino a te”, una raccolta fondi ideata dalla fondazione “Cannavaro-Ferrara“, che si impegna, in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, ad aiutare le famiglie che versano in condizioni economiche svantaggiate.

A questa raccolta hanno partecipato anche tanti campioni napoletani e a tal proposito non è mancato nemmeno il supporto di Dries Mertens che ha voluto donare una maglia speciale, la maglia indossata durante l’ultima partita con il Barcellona disputata il 25 Febbraio al San Paolo. Una gara di particolare importanza per l’attaccante del Napoli, perché in quella serata ha realizzato il gol numero 121 in maglia azzurra con cui ha raggiunto Marek Hamsik nella classifica di gol realizzati nella storia del Club.

Mertens ha poi spiegando il motivo della sua donazione con video messaggio ricco di emozione:

“Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la fondazione “Cannavaro-Ferrara”. Per questo motivo dono la maglia di Napoli-Barcellona, partita nella quale ho eguagliato il record in maglia azzurra di Marek Hamsik.”