Siparietto social, Mertens commenta il taglio di Milik: “Non tagliare troppo i capelli altrimenti esce il naso…”

Simpatico siparietto sui social tra Arek Milik e Dries Mertens. I due compagni di squadra che in questo momento sono lontani a causa dell’emergenza Corana Virus, continuano ad allenarsi ma a distanza e di certo però non mancano le risate. Infatti come mostra la foto pubblicata sul profilo Instagram, Milik avrebbe dato il compito alla sua fidanzata Jessica Ziolek di tagliargli i capelli. Così Mertens, vedendo la foto postata sul profilo del calciatore polacco, non ha mancato di commentare con la solita ironia:

“Non troppo altrimenti esce il naso” e Milik poi ha di seguito risposto: “Magari dopo dico a Jessica di dare una spuntatina anche a quello” ha poi risposto l’attaccante polacco.

Insomma anche a distanza il calciatori del Napoli cercano di mantenere lo stesso spirito ed ilarità di sempre.