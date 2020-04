Figc, ci sarà una riunione tra Leghe e AIC per proroga dei contratti in scadenza

Dopo la decisione da parte di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, di prolungare l’attuale stagione di serie A fino al 2 agosto, ci si sofferma anche su altre priorità. In particolar modo si parla dell’attuale situazione dei contratti in scadenza del campionato italiano che devono essere risolti ecco perché ci sarà una riunione tra Leghe e AIC per discutere al riguardo. Ecco quanto dichiarato dal comunicato:

“Tale determinazione verrà assunta nel pieno rispetto delle raccomandazioni ricevute dalla FIFA e dalla UEFA, nelle more delle decisioni del Governo e del necessario approfondimento che Leghe e AIC faranno in tempi brevi per la definizione del prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno“