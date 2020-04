DALLA SPAGNA – Cavani lascerà il PSG: spunta l’ipotesi Newcastle

Come riportano i colleghi di ESPN, il nuovo Newcastle (con l’arrivo della nuova proprietà saudita) è pronto a far sognare in grande i tifosi con diverse rivoluzioni, in panchina e sul campo.

Partiamo dalla gestione tecnica laddove spuntano diversi nomi: Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino su tutti, accendono le speranze dei tifosi sul lungo cammino in Premier League per il prossimo anno.

Restano suggestioni, o comunque, annotati sul taccuino i nomi dell’ex Rafael Benitez e Lucien Favre. Lo spagnolo ex Napoli, ora, siede sulla panchina del Dalian Yifang, mentre lo svizzero, è impegnato sulla panchina del Borussia Dortmund.

La vera rivoluzione però, potrebbe avere luogo nella rosa: nelle ultime ore è forte l’interesse del Newcastle attorno ad Edinson Cavani.

L’attaccante uruguaiano, ex Napoli, è pronto a lasciare la capitale francese ed è in cerca di una nuova avventura.

Come dichiarato anche dalla madre non molto tempo fa, Edi è in cerca di una nuova avventura europea prima di lasciare definitivamente il calcio che conta e chissà che questa, non possa trovar luogo proprio all’interno delle fila dei Magpies.