Coronavirus, nella fase 2 libertà di passeggio: si potrà uscire massimo in due

L’Italia sta uscendo dall’incubo. Non è fatta, non è ancora finita, ma il Coronavirus sta andando giorno dopo giorno a scemare.

Il Governo si prepara alla fase 2 che dovrebbe iniziare dal 4 maggio, ma occhio a calare la concentrazione. Proprio per questo, l’allentamento dei divieti di spostamento per i cittadini è una cosa positiva, ma sempre con delle regole.

Secondo il Corriere della Sera si potrà uscire anche senza “comprovati motivi” per andare a trovare un parente o fare una passeggiata. Si potrà passeggiare anche lontano da casa ma da soli, massimo in due se non si tratta di conviventi e mantenendo la distanza.

Le persone dovranno essere munite di mascherine e guanti, anche per spostarsi a casa di familiari. Con queste condizioni e dettagli, ci sarà il ritorno degli incontri.