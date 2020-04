ICARDI NAPOLI – Secondo quanto riportato dai colleghi di FC Inter News, portale web vicino alle vicende del club nerazzurro, il Napoli starebbe pensando di ritornare sulle tracce di Mauro Icardi, passato al Paris Saint-Germain nella scorsa sessione di calciomercato estivo. I problemi con il rinnovo di Dries Mertens e il possibile addio di Milik potrebbero spingere gli azzurri a tentare il colpo.

ICARDI NAPOLI FUTURO

Il nome di Icardi rimbomba ormai da qualche anno nelle orecchie dei tifosi del Napoli, non è infatti la prima volta che viene accostato alla compagine azzurra. Ogni volta però non è mai finita come i supporters azzurri si auguravano, ovvero con il suo approdo all’ombra del Vesuvio. De Laurentiis ha sempre avuto un debole per il bomber argentino, non è da escludere che questa potrebbe essere la volta buona, senza dimenticare però che sulle orme del calciatore ci sono anche la Juventus e Milan.

Icardi e Wanda Nara

ICARDI STAGIONE PSG

La stagione di Icardi al PSG non è stata malvagia finora, anzi, l’attaccante è riuscito a segnare un buon numero di goal. Il problema vero pare sia la mancanza di fiducia totale nei suoi confronti, non a caso l’argentino non è riuscito a trovare la giusta continuità con le presenze dal primo minuto. Qualora dovesse chiudersi la sua avventura parigina, ipotesi molto probabile perché il club francese non sembra intenzionato a riscattarlo, sarà facile trovare una prossima destinazione dato che fa gola a tante squadre europee.

NAPOLI, NON SOLO ICARDI

Oltre al sogno Icardi, il Napoli sta comunque monitorando altre piste per l’attacco. Tra i vari nomi ci sono quelli di Jovic e Azmoun che comunque piacciono molto alla compagine azzurra. Tra tutti però il colpo sarebbe senza alcun dubbio Mauro Icardi che porterebbe tanta euforia al popolo napoletano che probabilmente attende questo colpo da qualche anno.